Bari, pitbull azzanna bimbo di 1 anno al volto: operazione d'urgenza, come sta il piccolo

Choc a Bari: un pitbull ha azzannato al volto un bimbo di un anno. È successo la sera tra venerdì 12 e sabato 13 luglio a Modugno, mentre il piccolo si trovava a casa di un parente. L'aggressione, secondo quanto trapelato finora, sarebbe avvenuta all'interno delll'appartamento. Subito dopo il piccolo è stato trasportato immediatamente all'ospedale Giovanni XXIII di Bari. A lanciare l'allarme è stato il padre. Operato d'urgenza da un team di chirurghi plastici, il bimbo risulta essere ancora in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Al momento, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe intubato e in prognosi riservata. Il cane, invece, è stato catturato e portato al canile sanitario di Bari per la valutazione della pericolosità. Secondo quanto ricostruito, all'alba di oggi, sabato 13 luglio, un uomo sarebbe stato visto in strada, in centro a Modugno, mentre sorreggeva il suo bimbo di un anno col volto insanguinato, cercando aiuto. Ancora da accertare, invece, le cause della feroce aggressione da parte del pitbull di famiglia. Ad aiutare l'uomo sarebbero stati alcuni passanti, che hanno trasportato il papà e il piccolo, con gravi ferite al volto, in ospedale. In un secondo momento, invece, sul posto sono intervenuti i carabinieri.