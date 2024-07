Padova, due ragazzi scomparsi nel Brenta: stavano cercando di recuperare un pallone

14 luglio 2024 a

Stavano giocando in riva al fiume, quando all'improvviso sono stati inghiottiti dalle acque del Brenta. È successo a due ragazzi, scomparsi questo pomeriggio a San Martino di Lupari in provincia di Padova. Purtroppo finora le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco non hanno avuto esito. Pare che uno dei due ragazzi si fosse immerso nell'acqua per cercare di recuperare il pallone. E quando ha visto l'altro in difficoltà, si sarebbe tuffato per tentare di aiutarlo. Pure lui, però, sarebbe poi stato portato via dalla corrente.

Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi coinvolti sarebbero un 23enne originario dello Sri Lanka e un 30enne romeno. Il pallone di quest'ultimo sarebbe finito nel Brenta. A quel punto il giovane, girandosi verso il fiume per tentare di recuperare la palla, avrebbe visto l'altro ragazzo che annaspava. A quel punto si sarebbe gettato per tentare di salvarlo, arrivando anche a prenderlo per una mano. La forte corrente però avrebbe travolto anche lui ed entrambi sarebbero scomparsi.

Anche se la dinamica dell'incidente è diversa, l'episodio sembra richiamare in qualche modo la tragedia avvenuta il 31 maggio sul Natisone, in Friuli, quando tre amici, Cristian, Bianca e Patrizia, sorpresi dall'improvvisa piena del fiume, scomparvero tra le acque dopo aver tentato di resistere alla corrente abbracciandosi sopra ad un isolotto. Anche sul Brenta hanno assistito alla scena diversi testimoni, alcuni dei quali avrebbero provato a prestare aiuto ai due giovani, che però sono scomparsi quasi subito alla vista.