Ultima Generazione, la sparata: "A Libero piangono, gli italiani stanno con noi"

Giorgia Petani 20 luglio 2024 a

a

a

Ci immaginano seduti alle nostre scrivanie, a testa bassa, con le mani tra i capelli gli attivisti di Ultima Generazione che attraverso un post social pubblicato ieri sera si sono preoccupati per i giornalisti delle redazioni di Libero Quotidiano e de Il Giornale. Il motivo? La cifra raggiunta dagli attivisti attraverso la campagna di crowfounding avviata nel febbrario del 2022. Per gli ambientalisti infatti la raccolta fondi sembra aver ottenuto ottimi risultati. Ma è davvero così? Beh 15.300 mila euro sembrano un po' pochini per poter affermare fieramente "Ci siamo quasi" e che "gli italiani sono con noi", come si legge nel post.

L'obiettivo da raggiungere è di 20mila euro entro fine luglio e chissà se magari è arrivato anche l'aiutino di mamma e papà... Ma facciamo due conti. La popolazione italiana conta ben 58,94 milioni (2022) di persone. Va da se che la cifra racimolata fino a ora non sia poi così grandiosa. Ma noi, in ogni caso, vogliamo rassicurare gli attivisti e dirgli che stiamo bene visto che sui social scrivono. "Già ci immaginiamo la redazione di Libero e de Il Giornale piangere per questa notizia. Gli Italiani stanno con Ultima Generazione".

"Devi vergognarti". Bottura raccoglie fondi per gli eco-vandali? Lo criticano e lui insulta

Guardando la cifra raccolta viene da pensare però il contrario. Forse non tutti gli italiani stanno con gli attivisti, soprattutto quelli che a causa dei loro sit in e blocchi stradali (come quelli in tangenziale) non possono recarsi al lavoro, all'ospedale o in qualsiasi altro luogo o appuntamento. Ne siete davvero sicuri? E poi a cosa serve la raccolta fondi? Per scoprirlo basta navigare sul loro sito online. Gli attivisti affermano che Ultima Generazione "rischia davvero di non esistere più. Ci mancano i soldi che finora hanno permesso a molte di noi di dedicarsi anima e corpo alla disobbedienza vivile". Ma il bello deve ancora arrivare. Come loro stessi dichiarano sul web "quei soldi erano in buona parte forniti dal Climate Emergency Fund (Cef), una organizzazione internazionale che ha deciso di smettere di sostenerci per sostenere campagne di disobbedienza americane". Insomma, forse i fazzoletti servono ai ragazzi e alle ragazze di Ultima Generazione.