Montelibretta, madre anziana abbandonata e morta di stenti: arrestata la figlia

20 luglio 2024 a

a

a

Tentava di scappare, forse all'estero. Aveva organizzato tutto nei minimi dettagli, inclusi documenti falsi, e aveva preso appunti su come evitare di lasciare tracce. Così, la figlia di Margherita Battazza, l’84enne disabile trovata morta a metà giugno nella sua casa a Montelibretti, alle porte di Roma, è stata arrestata per omicidio volontario. Inizialmente si trovava agli arresti domiciliari per abbandono di incapace. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Monterotondo. Già: per farsi le vacanze aveva abbandonato l'anziana madre, non autosufficiente, lasciandola morire di stenti. E come detto aveva minuziosamente pianificato il tutto, temendo proprio che la madre potesse spirare, così come poi accaduto.

"Era una famiglia tranquilla, con il marito Tommaso che si occupava di tutto. Dopo la sua morte durante il Covid, le cose sono cambiate". Tra gli ulivi della Tenuta, una frazione pittoresca nelle campagne di Montelibretti, una vicina di casa di Margherita - citata dal Corriere.it - non riesce a capacitarsi di quanto accaduto: l'84enne, disabile e non autosufficiente, era stata affidata alla figlia ma lasciata sola, senza cibo, acqua o un telefono per chiedere aiuto. È stata trovata cadavere il 12 giugno nella sua casa in via dei Salici da una pattuglia dei carabinieri che era andata a notificare un atto ad Antonella Marrella, 49 anni, senza trovarla.

La figlia era partita qualche giorno prima, forse lo stesso giorno della morte della madre, con i suoi due figli di 15 e 7 anni per una vacanza in Abruzzo. Tuttavia, gli investigatori ritengono che questo allontanamento possa assumere più i connotati di una fuga. Su ordine della Procura di Tivoli, la donna è stata inizialmente fermata per abbandono di incapace e successivamente sottoposta a una misura cautelare dal gip.

Il quadro legale di Marrella, attualmente detenuta nel carcere di Rebibbia, potrebbe peggiorare con l'arrivo dei risultati dell'autopsia. Sul corpo della madre, che fino a poco tempo fa era assistita dai servizi sociali del comune di Montelibretti, non sono stati trovati segni di violenza, ma non si esclude che la morte sia legata a una caduta o al deterioramento delle sue condizioni di salute, se non addirittura alla mancanza di cure.