Andrea Cavallari catturato a Barcellona: ecco come è stato trovato dalla polizia

È stato catturato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi dopo aver discusso la tesi di laurea all'Università di Bologna. Cavallari si trovava a Barcellona ed è stato fermato, in strada, nella tarda mattinata. Cavallari sarebbe stato catturato a metà mattinata mentre passeggiava in strada. L'indagine, coordinata dalla Procura di Bologna e da quella di Ancona, è stata condotta sul campo dal Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, in stretto raccordo con carabinieri e polizia.