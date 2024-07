Vieste brucia, incendio alla baia di San Felice: paura per 2mila turisti nel residence

24 luglio 2024 a

a

a

Fiamme e paura per circa 2mila turisti in Puglia: un vasto incendio sta devastando il bosco che svorasta la baia San Felice a Vieste, sul Gargano, uno dei luoghi più belli dell'Adriatico. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, personale dell'Arif e volontari della protezione civile. Previsto l'arrivo di un canadair della flotta aerea dello stato per il contrasto agli incendi boschivi. " È una situazione critica - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Nobiletti, che punta il dito esplicitamente contro i piromani -. È il quinto tentativo in una settimana e stamani ci sono riusciti. La preoccupazione è per il vento che spinge le fiamme verso Baia dei Campi (struttura che ospita circa duemila persone, ndr). Stiamo valutando il da farsi".

Proprio a causa del forte vento e della difficoltà di intervenire via terra è stato chiesto l'intervento di un canadair. A preoccupare, come spiegato dal sindaco, è soprattutto al momento la situazione di una struttura turistica della zona: le folate stanno spingendo le fiamme in quella zona.

Problemi anche per la viabilità: l'incendio sta creando difficoltà in tutto il Foggiano, dal momento che è stato chiuso un tratto della strada provinciale 53, la litoranea che collega Mattinata a Vieste. Al momento il centro garganico può essere comunque raggiunto attraverso la strada interna, detta della Montagna