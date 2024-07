Vieste, incendio alla Baia San Felice e 1.200 turisti in fuga: "Il rogo è doloso"

24 luglio 2024 a

Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio che è divampato questa mattina a Baia San Felice a Vieste e che ha spinto oltre mille turisti ad abbandonate il villaggio di baia dei campi. Il Comune ha disposto l'evacuazione perché il vento forte sta spingendo le fiamme verso la struttura turistica. Le persone sfollate sono state smistate in due strutture turistiche tra Vieste e Mattinata. Altri, invece, in una palestra scolastica nel centro di Vieste. Intanto oltre ai soccorsi si sono uniti due canadair e un elicottero che stanno lanciando acqua e liquido ritardante per sedare l'incendio.

"Abbiamo informato la magistratura competente in merito a tutto quello che abbiamo verificato e rintracciato", ha spiegato il tenente colonnello Giuliano Palomba, comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Gargano. "Da giorni – ha poi aggiunto – stavamo seguendo delle tracce che ci hanno condotto a due filoni investigativi su cui si stanno ora concentrando le indagini". Ora la Procura di Foggia, come è prassi, aprirà un fascicolo sulla vicenda per capire se si sia trattato o meno di un incendio doloso.

Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, ha espresso preoccupazione per quanto accaduto. "È una situazione critica – ha detto il primo cittadino - È il quinto tentativo di incendio in una settimana e stamani ci sono riusciti. Stiamo valutando il da farsi per capire se evacuare o meno la struttura. Al momento - ha poi concluso - attendiamo l’arrivo del canadair per capire l’evolversi della vicenda". Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che l'incendio sia partito da più punti.