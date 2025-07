Carovigno, trovata morta la 18enne scomparsa: è giallo

Finiscono, nel peggiore dei modi, le ricerche di Mariia Buhaiova . Dopo quasi quattro giorni la 18enne è stata ritrovata, priva di vita. La stagista di origini ucraine stava svolgendo uno stage nell'ambito di un progetto europeo con l’università di Bratislava all'interno della villaggio turistico Meditur di Carovigno (a Brindisi). La giovane è stata trovata impiccata poco distante dal villaggio turistico. Di lei non si avevano notizie da venerdì, giorno in cui aveva terminato lo stage e sarebbe dovuta rientrare a Bratislava.

Al momento le forze dell’ordine non escludono alcuna pista. Da subito l’ipotesi più accreditata è stata quella di un allontanamento volontario. Sono in corso indagini per capire cosa sia accaduto alla ragazza, verificare se si sia trattato di un gesto volontario se vi sia stata istigazione o altro.