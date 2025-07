Bergamo, l'uomo risucchiato dal motore è il 35enne Andrea Russo

Si chiama Andrea Russo il 35enne che nella giornata di martedì 8 luglio è stato risucchiato dal motore di un aereo all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. A rivelarne l'identità è il Corriere della Sera che parla di una "vita complicata". Nato il 28 gennaio 1990 a Calcinate, Andrea aveva un fratello. Da ragazzo aveva avuto diversi problemi di tossicodipendenza ed era stato ospite in comunità di recupero.

Da tempo svolgeva dei piccoli lavori di manutenzione e si era trasferito a Mornico al Serio con un parente, in una casa di proprietà del fratello. "Stiamo investigando - spiega il Procuratore della Repubblica Maurizio Romanelli - su sui eventuali rapporti con l'aeroporto o il mondo degli aerei. Nell'auto con la quale è arrivato in aeroporto, ingombra di ogni tipo di materiale, non abbiamo trovato niente che possa dare qualche tipo di spiegazione".