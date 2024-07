Bolzano, vanno a letto e... lo fanno? La vicina guardona riprende tutto: ecco come

25 luglio 2024 a

Non basta consumare un rapporto sessuale all'interno della propria camera da letto. Ora si consiglia anche di sigillare le finestre per evitare spiacevoli sorprese. Come essere ripresi dallo smartphone di una vicina guardona. È quanto accaduto a una coppia di Bolzano che si è data all'intimità nella propria camera da letto senza però chiudere gli infissi. La dirimpettaia, invece di farsi gli affari suoi, ha pensato bene di accendere la telecamera del suo cellulare e riprendere tutto il rapporto.

L'episodio risale alla sera di martedì 23 luglio. La giovane coppia, non appena si è accorta del gesto della vicina, ha subito avvertito la polizia. Ed è scattata la denuncia per violazione della privacy. Come riporta Today.it nel bel mezzo del rapporto sessuale, i due hanno notato "spuntare dalla finestra uno smartphone attaccato a un selfie stick, con la modalità di ripresa attivata. Il giovane, incredulo per quanto stava accadendo, e intuendo che il cellulare dovesse appartenere agli inquilini dell’appartamento adiacente al proprio, con una mano ha sferrato un colpo al cellulare tanto da farlo precipitare nel giardino del condominio, per poi richiedere l’intervento della polizia".

Le forze dell'ordine hanno trovato il telefonino incriminato ancora acceso e intento a registrare. E sono riusciti a risalire alla proprietaria, una signora di 50 anni. La donna non ha potuto difendersi davanti all'evidente reato: ha ammesso la sua colpa e ha ricevuto una denuncia per interferenze illecite nella vita privata altrui.