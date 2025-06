Donald Trump lancia il suo smartphone: ecco quanto costa al mese

Rivoluzione nel mondo della telefonia,. Arriva il "Trump Mobile", il servizio wireless che comprende anche uno smartphone da 499 dollari, e che si proporrà come alternativa ai principali operatori di telecomunicazioni. Il nuovo telefonino sara' disponibile da settembre assieme ad un piano di abbonamento mensile di 47,45 dollari per la nuova rete, offrirà servizi di telemedicina e chiamate internazionali gratuite verso oltre 100 paesi.

Sarà l'operatore "Trump Mobile" (della Trump organization) ad offrire il servizio 5G attraverso i tre principali operatori di telefonia mobile. DTTM Operations, l’entità che gestisce i marchi del presidente Trump, ha presentato domanda per utilizzare il termine "T1" per servizi relativi alle telecomunicazioni. "Introdurremo un pacchetto completo di prodotti che consentirà alle persone di usufruire di servizi di telemedicina sui propri telefoni a un costo mensile fisso, assistenza stradale per le proprie auto e SMS illimitati verso 100 paesi in tutto il mondo", ha dichiarato il figlio maggiore del presidente, Donald Trump Jr. L'industria degli smartphone negli Stati Uniti è tra le più' saturate e competitive al mondo, con i leader globali Apple e Samsung che dominano il mercato. Ogni anno i consumatori americani acquistano oltre 60 milioni di smartphone, ma quasi tutti questi dispositivi sono fabbricati all'estero, principalmente in Cina, Corea del Sud e, sempre piu', in India e Vietnam.