Lecce, scoppia un maxi incendio in spiaggia: panico tra i bagnanti, cos'è successo

30 luglio 2024 a

Panico in spiaggia a Lecce. Le fiamme, che hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, sono divampate nella località Torre Mozza, nell'area del Parco nazionale Litorale di Ugento. Sul posto sono giunte anche alcune squadre della Protezione civile e dell'Arif. Ai soccorsi si sono aggiunti infine due Canadair arrivati da Lamezia Terme per fronteggiare dall'alto l'avanzata del fuoco alimentata dal vento forte di oggi, martedì 30 luglio. Non proprio semplici, quindi, le operazioni di spegnimento. Mentre il traffico automobilistico è stato dirottato lungo direttrici differenti per evitare possibili danni agli automobilisti di passaggio.

Sempre a scopo precauzionale, poi, sono state fatte spostare anche delle auto parcheggiate in un resort vicino a uno dei punti dove è scoppiato l'incendio. Mentre gli ospiti di una masseria della zona sono stati allontanati per ragioni di sicurezza. A portare il suo supporto anche il sindaco di Ugento Salvatore Chiga. Non è la prima volta che quest'area viene colpita da un rogo simile: lo scorso anno, e proprio nello stesso periodo, quella stessa zona fu danneggiata da un altro incendio di vaste dimensioni.