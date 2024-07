Pier Silvio Berlusconi liquidato dalla mamma: "O la guardi con me o torna un'altra volta"

31 luglio 2024 a

a

a

Come si può facilmente immaginare, il secondogenito del Cavaliere, Piersilvio Berlusconi ha un'agenda di lavoro fitta di impegni e di incontri professionali. Ma da un estratto dell'articolo di Claudio Plazzotta per Italia Oggi, scopriamo che anche l'amministratore delegato di Mediaset trova il tempo per oziare davanti alla tv... Il noto imprenditore ha spiegato al collega di aver detto ai suoi di comprare "tutte le serie turche che ci sono in giro".

Il motivo? I pomeriggi sul divano con mamma Carla Elvira Dall'Oglio., prima moglie del Cav. La donna, infatti, sarebbe una grande fan delle serie televisive turche, tanto da "minacciare" il figlio quando non si siede accanto a lei per l'inizio della visione. La mamma di Piersilvio non vuole distrazioni e al suo momento di relax ci tiene moltissimo. Ecco le sue parole: "Pensi che quando vado a trovare mia mamma (Carla Dall’Oglio, ndr) la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice: Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme, oppure torna un’altra volta".

"Mica siamo un programma di destra...": 4 di Sera, clamoroso siluro di Poletti alla Barra

D'altronde, sono ormai tantissime le serie turche su Mediaset. Tra le più seguite ci sono Terra Amara, Endless Love e "Segreti di famiglia", "If You Love". The Family (Alie) è invece una delle nuove serie turche di Canale 5