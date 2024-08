Genova, regalava doni in cambio di abusi sessuali. Arrestato un prete di 60 anni

03 agosto 2024 a

Regalava sigarette elettroniche in cambio di abusi sessuali il prete residente a Genova, già sospeso dalla curia e ora ai domiciliari. Il 60enne originario di Cagliari avrebbe anche tentato di baciare due ragazzini.

Le accuse nei suoi confronti sono di violenza sessuale su minorenne, prostituzione minorile e tentata violenza aggravata. La misura cautelare è scattata solamente per gli abusi reiterati ai danni di un 12enne. Sulle altre due accuse, il gip ha posticipato la sua valutazione a ulteriori sviluppi d'indagine.

Nella casa dell'uomo sono stati rinvenuti farmaci per la stimolazione sessuale, ma anche capi di abbigliamento griffati, videogiochi e una fornitura di sigarette elettroniche. Il sacerdote ora si trova in una comunità del levante genovese. Le indagini sono coordinate dal pm Federcio Panichi. L'uomo, appartenente all'Ordine dei Padri Scolopi, ha ricoperto diversi ruoli: era direttore della Scuola elementare e della Fondazione Assarotti oltre che presidente di Fidae Liguria. Ma non solo. Il sacerdote era anche parroco dalla chiesa di Sant'Antonio da Padova a Finale Ligure. L'indagato è è difeso dagli avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino.