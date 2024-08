Busto Arsizio, il cane di famiglia azzanna una bimba di 11 mesi: interviene il papà con un coltello

05 agosto 2024 a

Una tranquilla domenica di mezza estate si è trasformata in un incubo per una famiglia di Busto Arsizio, in provincia di Varese: una bambina di 11 mesi è stata azzannata dal cane domestico e solo l'intervento del padre, che ha allontanato il bull terrier con diverse coltellate, ha evitato il peggio. L'animale, come si legge sul Corriere della Sera, avrebbe procurato alla bimba delle ferite da lacerazione alle mani. Mentre altri morsi avrebbero raggiunto la piccola anche su altre parti del corpo.

Resosi conto di cosa stava succedendo, il padre della bambina è subito intervenuto per difenderla. Per allontanare il cane di famiglia, l'uomo avrebbe utilizzato un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Solo in questo modo l'animale si sarebbe fermato. A quel punto sono stati allertati i sanitari del 118. Questi ultimi hanno inviato un elicottero il cui equipaggio ha soccorso la bambina, cosciente all’arrivo del medico. Una volta stabilizzata, la piccola è stata portata in ospedale, dove si troverebbe tuttora pur non essendo fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto è arrivata, poi, anche una pattuglia della polizia locale di Busto Arsizio. Invece, l’animale, ferito, sarebbe stato affidato ad Ats Insubria per le cure. E si troverebbe ora sotto sorveglianza.