Siena, 31enne uccisa da un colpo di fucile alla testa: dramma in casa, cos'è successo

Un colpo di fucile non ha lasciato scampo a una donna di 31 anni, morta nel pomeriggio di oggi, sabato 10 agosto, a Siena. A dare l'allarme i vicini, che hanno sentito con chiarezza uno sparo provenire dall'abitazione accanto. All'arrivo dei soccorsi, però, la donna, originaria della Colombia e cuoca di professione, era già senza vita. Per lei, quindi, non c'è stato nulla da fare.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, a colpire la donna alla testa sarebbe stato un colpo accidentale, esploso per sbaglio da alcuni familiari che stavano maneggiando l'arma in quel momento. Sul posto, oltre ai soccorsi, è giunta anche la squadra mobile, che ha delimitato gli accessi alla casa e poi ha ascoltato i parenti della vittima. La squadra della polizia scientifica, invece, ha effettuato i rilievi del caso per capire cosa sia successo di preciso.

Oltre alla vittima, pare che dentro all'abitazione ci fossero altri quattro parenti, tra cui il compagno della 31enne, che ha raccontato la sua versione dei fatti dopo essere stato portato in questura. Il colpo mortale sarebbe partito mentre due persone stavano maneggiando il fucile. Dopo l'omicidio, l'arma è stata sequestrata. Al momento, comunque, quella del fatto accidentale resta la principale pista investigativa, ma non si escludono altre possibilità.