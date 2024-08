Meteo: eventi estremi, grandinate e alluvioni lampo, tutti gli aggiornamenti

11 agosto 2024 a

a

a

L'afa ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto. Questo che stiamo vivendo in questi giorni, secondo gli esperti, è il weekend più caldo dell'anno. Oggi, domenica 11 agosto, 11 agosto quando l'allerta sarà massima a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Solo 3 capoluoghi (Cagliari, Catania e Pescara) si fermeranno al livello di rischio 1, bollino giallo. In arancione (allerta 2) tutte le altre città. Le temperature minime aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina; ancora oltre i 25°C di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini. Insomma saranno proprio le minime quasi ‘supertropicali’ a causare il weekend più caldo del 2024.

Ma attenzione, come sottolineano gli esperti de ilMeteo.it, dopo Ferragosto potrebbe esserci una pesante inversione di tendenza con l'arrivo di temporali in grado di sconvolgere il meteo e il trend di questi ultimi giorni roventi. "Parte del Centro Nord si troverà in una sorta di "zona di confluenza" in cui interagiscono masse d'aria diverse: caldo africano da una parte, correnti fresche e instabili dall'altra. Attenzione perché proprio in questo settore avvengono i contrasti maggiori e più pericolosi: con tutto questo calore in eccesso aumenta anche il rischio di eventi meteo estremi come grandinate e alluvioni lampo, che colpiscono aree ristrette ogni qual volta degli spifferi di aria fresca riescono a "bucare" lo scudo anticiclonico", fanno sapere gli esperti di Meteo.it. Fate attenzione dunque nei prossimi giorni...