Puglia, il ragazzo sbalzato dall'auto in corsa? Indagato l'amico alla guida

Svolta nel caso del 19enne morto domenica scorsa nel brindisino. C'è un indagato per la morte di Lorys Bellapianta, il ragazzo di Busto Arsizio sbalzato dalla macchina mentre si trovava sul sedile posteriore insieme ad altri quattro amici.

A finire nel mirino degli inquirenti è l'amico di 19 anni che si trovava alla guida della Opel dalla quale il giovane è caduto. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e ora è indagato per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Lorys Bellapianta è volato fuori dall'auto ancora in corsa sbattendo la testa sull'asfalto. I testimoni hanno riferito di aver visto la macchina percorrere il rettilineo a zig zag.

Sempre secondo quanto riportato da chi ha visto il tragico incidente, a scatenare l'impatto non sarebbe stata l'alta velocità a cui andava l'auto, ma le modalità con cui il 19enne avrebbe guidato il mezzo. Il povero Lorys Bellapianta è rotolato per alcuni metri prima di morire. Le gravi ferite alla testa, infatti, non gli hanno lasciato scampo. Inutili sono stati i tentativi degli operatori del 118 che hanno provato a rianimare il ragazzo sul posto. Il corpo della vittima si trova attualmente presso l'obitorio del cimitero di Ostuni in attesa dell'autopsia.