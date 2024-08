Ortisei, "3 euro per il piatto vuoto": cosa spunta sullo scontrino, caos al ristorante

16 agosto 2024 a

a

a

"Per ogni piatto vuoto in più si pagano 3 euro”: l'ultima polemica su prezzi e scontrini investe un ristorante vicino a Ortisei, a 2.100 metri di altitudine. L'aggiunta, che si legge in fondo al menù, ha fatto infuriare uno dei clienti del locale, come racconta Repubblica. Non è stato gradito, insomma, l’extra sul conto del pranzo. Il gestore del ristorante, allora, sentito dal quotidiano di Molinari, ha spiegato che è dall'anno scorso che fa pagare il piatto vuoto e che comunque loro offrono il coperto gratis. Anche se il pane, per chi lo vuole, avrebbe un prezzo a parte.

Il gestore, poi, ha raccontato: "Ci capita spesso che una famiglia ordini una sola portata e poi la divida usando i piatti vuoti. Non crediamo di fare nulla di sbagliato facendoci pagare il lavaggio, le posate, i tovaglioli e l’acqua naturale. Sono tutti servizi che non ci arrivano gratis. Il prezzo del piatto vuoto è scritto chiaramente sul menù, chi è contrario può non chiederlo”. Molti clienti, comunque, non hanno potuto fare a meno di criticare questa scelta: “Non è possibile far pagare tre euro per un piatto vuoto”.

Non è la prima volta, tra l'altro, che scoppia la polemica del piatto vuoto: l'anno scorso fece il giro del web lo scontrino di un ristorante ligure che tra le voci aveva anche il “piattino condivisione” a due euro. Cosa che scatenò una valanga di recensioni negative.