Madonna ha festeggiato il suo 66° compleanno in un modo che solo una star del suo calibro poteva immaginare: una visita privata al sito archeologico di Pompei. L’evento, che ha immediatamente attirato l’attenzione mediatica, ha sollevato critiche da parte di chi sostiene che "con i soldi si compra tutto." Ma, come spesso accade con Madonna, c’è molto di più dietro le apparenze. La popstar non si è limitata infatti a un party esclusivo. Quello che poche settimane fa ha avuto inizio come un'ipotesi di una visita privata, si è così trasformato in una partnership che mette al centro il futuro del sito archeologico e della sua "heritage community". Durante la visita i ragazzi hanno dato una piccola prova del loro lavoro all'uscita dalla casa del Menandro, visitata insieme al direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel, che ha fatto da guida. La tappa successiva è stata la casa dei Ceii, famosa per il grande affresco nel giardino con rappresentazioni di animali esotici e paesaggi idilliaco-sacrali, prima di approdare al Teatro Grande, scenario di altre performance artistiche e di un rinfresco a conclusione dell'itinerario.

Madonna è rimasta profondamente colpita dall'energia e dalla creatività dei giovani attori, musicisti e sceneggiatori, che hanno alternato italiano, napoletano e inglese. I ragazzi hanno recitato e cantato alcuni dei cori imparati durante i laboratori degli anni scorsi: 'Tutte le cose sotto della luna', traduzione in napoletano da 'L'Orlando innamorato' del Boiardo, 'Attenzione compagni e Parliamo con la luna' di Gianni Vastarella e 'Ascoltate!' di Vladimir Majakovskij. Il gruppo era guidato dagli artisti della compagnia teatrale napoletana 'Collettivo LaCorsa', che segue ormai da tre anni il progetto del Parco archeologico di Pompei, curando i laboratori nelle scuole e affiancando alla regia Marco Martinelli e che coinvolge i giovani del territorio impegnati come attori di rappresentazioni classiche, messe in scena nel Teatro antico della città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C. Madonna, dii fronte a tanta bellezza e bravura ha deciso di sostenere il progetto finanziando l'intero anno 2024/25 tramite la sua fondazione "Ray of Light". Il finanziamento di Madonna, che coprirà un budget annuale di circa 250mila euro, permetterà a "Sogno di Volare" di proseguire e crescere, offrendo ai ragazzi un’opportunità unica di esprimersi attraverso l’arte e il teatro.

Ovviamente il direttore Zuchtriegel ha espresso la sua gratitudine alla pop star per il generoso contributo, sottolineando come il progetto sia "strategico per Pompei," in quanto coinvolge i giovani del territorio, molti dei quali affrontano sfide come la dispersione scolastica e la disoccupazione. "Mai avrei immaginato che saremmo arrivati a questo punto, ma evidentemente sognare di volare funziona davvero," ha dichiarato Zuchtriegel ringraziando Madonna per aver dato nuove "ali" al progetto e ai ragazzi coinvolti. La celebrazione è proseguita con un rinfresco all’interno del Teatro Grande, dove Madonna ha tenuto un discorso toccante, ringraziando i presenti e sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare siti come Pompei non solo per il loro valore storico, ma come fonte di ispirazione per le arti contemporanee. “Pompei è un tesoro che appartiene al mondo intero,” ha affermato la popstar, “e sono orgogliosa di poter contribuire alla sua conservazione e alla crescita della sua comunità.”

La visita di Madonna a Pompei dunque non è stata solo un omaggio alle sue radici italiane e alla sua carriera leggendaria, ma ha rappresentato un segno tangibile del suo impegno verso la cultura e l’arte come strumenti di cambiamento sociale. Il progetto "Sogno di Volare," che ora può contare sul sostegno di una delle artiste più influenti del mondo, continuerà a dare voce ai giovani del Vesuviano, offrendo loro la possibilità di esprimersi e crescere attraverso il teatro e la cultura. E mentre le critiche si moltiplicano, è importante riconoscere il vero significato del gesto di Madonna. Il suo contributo finanziario non è solo un atto di mecenatismo, ma un investimento nel futuro di Pompei, un luogo che rappresenta una delle gemme più preziose del patrimonio culturale mondiale.

Come nota di colore: molti campani hanno deciso di scommettere sulla ruota di Napoli i numeri 47 e 66, rispettivamente associati alla Madonna e all'età della star, sperando che il compleanno della regina del pop porti fortuna. Ma il vero dono che Madonna ha lasciato dietro di sé è la sua eredità culturale, che continuerà a brillare molto tempo dopo che i riflettori si saranno spenti.