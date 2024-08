Il mar Adriatico completamente ricoperto di mucillagine: ecco il video

17 agosto 2024 a

La mucillagine è diventata a tutti gli effetti il peggior incubo per tutti i vacanzieri italiani e stranieri. Ma anche per i gestori degli stabilimenti balneari. In questo senso è il mar Adriatico a soffrire di più questo strano fenomeno. Dalla Croazia all'Albania per poi passare anche e soprattutto per il bel Paese. In particolare, la riviera romagnola e Rimini, grande meta turistica per famiglie e giovani attratte dalla movida.

Un video, diventato virale sui social, mostra uno degli episodi più sconvolgenti degli effetti che il mucillagine ha sul nostro mare. A bordo di un gommone, un uomo riprende questa sterminata distesa che bianca che di fatto impedisce di poter vedere con i propri occhi i veri colori dell'acqua. A favorire la proliferazione del mucillagine sono le alte temperature, che contribuiscono anche alla migrazione di specie aliene tipiche dei climi tropicali. Secondo alcuni ricercatori è stato battuto il record del luglio 2023, con una media giornaliera di 28,90°C.

In un altro filmato che circola sui social si vede la riva di una spiaggia invasa dalla mucillagine. Sotto il video postato da Pierpaolo su TikTok gli utenti si sono sbizzarriti con i commenti, tra ironia e preoccupazione. "Si lasciamo perdere - scrive Asia - sono appena arrivata a Rimini e il bagno lo farò un altro anno ahahah". "Mi dispiace - commenta un altro utente -. Mi dispiace per chi è della zona e cerca di risparmiare, ma fa fatica ad andare in altre località, opta per una soluzione alla sua portata ed è costretto a questo. In bocca al lupo".