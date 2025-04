Pesce palla argentato, terrore nell'Adriatico: come uccide

Il suo veleno può essere 100 volte più pericoloso del cianuro. Stiamo parlando della tetradotossina, la neuorotossina che viene sintetizzata dal pesce palla argenteo. Un vero e proprio pericolo per gli esseri umani.

E ora questa minaccia sarebbe arrivata anche nell'Alto Adriatico dopo che la specie velenosa sarebbe già stata avvistata in buona parte del Mediterraneo proveniente dal canale di Suez. E l'allarme è scattato dopo l'incontro ravvicinato tra due pescatori in Croazia e il "Lagocephalus sceleratus" che misura circa un metro di lunghezza per 1,3 chili di peso. Ha dei denti affilati e molto taglienti: "Un esemplare mai visto prima", avrebbero raccontato i due pescatori che alla sua vista, sono scappati a razzo verso il sud dell'Istria.

Il pesce però è stato catturato e subito portato all'università di Pola per farlo analizzare. Secondo uno studio Acta, il rischio è concreto per la salute umana.Un solo morso può portare all'amputazione di un dito. Inoltre se mangiato, ecco che la tossina del pesce entra in azione e può uccidere, anche dopo la cottura. Ad oggi questo sarebbe il quarto avvistamento nel Mar Adriatico. E c'è anche preoccupazione per il settore turistico per l'aggressività di questo esemplare. Di certo potrebbe rappresentare un rischio per i bagnanti.