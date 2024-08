Bari, un'infermiera sequestrata e un agente ferito: scoppia il caos in carcere

17 agosto 2024 a

Caos nel carcere di Bari, dove i detenuti hanno sequestrato un'infermiera e ferito un agente che cercava di difenderla: a denunciarlo i sindacati in una nota. “Dalle primissime e ancora disarticolate notizie che ci giungono, alcuni detenuti di una sezione detentiva avrebbero sequestrato un'infermiera e aggredito violentemente l'appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio, che cercava di impedirlo - si legge nel messaggio -. Sarebbero stati richiamati gli agenti di riposo e altri sarebbero stati inviati da diverse carceri della regione”.

La rivolta sarebbe partita nella seconda sezione della Casa circondariale di Bari, dove si trovano circa 70 detenuti per reati comuni, alcuni dei quali affetti da patologie anche di natura psichiatrica. L'allarme è stato lanciato con un audio accompagnato dalla foto del poliziotto ferito: “Venite, hanno sequestrato un’infermiera”.

“La situazione nelle prigioni, come avevamo previsto e denunciato, è sempre più esplosiva - ha commentato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria - e non bastano certo i 'vaderetrum' (vademecum che illuminano come le lampadine di Natale) del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ad arginarla. Anzi, sono proprio le direttive incoerenti e talvolta inattuabili a ingenerare ulteriore confusione fra gli operatori, che continuano a essere abbandonati a sé stessi, nonostante la propaganda di governo".