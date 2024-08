A1, in autostrada sfreccia la Cadillac dei Ghostbuster: arriva la polizia, finisce malissimo

19 agosto 2024 a

Fantasmi sul'A1. Già, perché in autostrada si è verificato un caso piuttosto clamoroso, vicenda della quale dà conto Il Fatto Quotidiano nella consueta rubrica del lunedì dedicata alle notizie più strane che arrivano da tutte le latitudini. E in questo caso, la vicenda arriva dritta dritta dall'Italia.

Sull'A1, infatti, sfrecciava un carro attrezzi con a bordo una Cadillac modello "Miller Meteor", esattamente quella dei Ghostbuster, i mitici acchiappa-fantasmi dell'altrettanto mitica serie cinematografica.

La replica dell'auto era perfetta, fornita addirittura di gadget e adesivi. Peccato che il carro attrezzi sia stato fermato dalla polizia stradale di Frosinone: il conducente è stato multato mentre la Cadilac è stata sequestrata.

Già, perché gli agenti, ha riferito l'Ansa, hanno scoperto che l'auto dei Ghostbuster veniva trasportata in modo irregolare. Infatti "il conducente del carro attrezzi poteva effettuare il trasporto di merci proprie (conto proprio) mentre in realtà stava effettuando il trasporto della Miller Meteor per conto di un cliente che gli aveva commissionato il viaggio (conto terzi)". Insomma, è finita malissimo: una salatissima multa, pari a quasi 5mila euro, ritiro della patente, sequestro della fiammante Cadillac e fermo del carro attrezzi.