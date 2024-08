Puglia, diverse trombe d'aria minacciano il Salento: le immagini incredibili

19 agosto 2024 a

Una scena quasi da film apocalittico. Una tromba d'aria che fa davvero paura. Ciò che è successo in Puglia dalle prime ore di questo lunedì 19 agosto assomiglia tanto a un film dell'orrore. Dopo le temperature molto elevate che si sono registrate in tutto il Paese nelle scorse settimane, una grande ondata di maltempo sta interessando tutta la penisola: dal Nord al Sud Italia. E proprio nel tacco dello stivale, alcuni cittadini pugliesi sono stati loro malgrado spettatori di un fenomeno "spettacolare". Ma che in realtà potrebbe avere delle conseguenze drammatiche.

Nel Salento, sul basso Adriatico, si è infatti segnalata la presenza di diverse trombe d'aria marine. Soprattutto a largo del canale d'Otranto e del capo di Leuca. A Castro, addirittura, ne sono apparse tre. Una di fila all'altra. E questo fenomeno meteorologico è stato ripreso da alcuni malcapitati. I video sono stati pubblicati sui social e sono diventati subito virali.

Fabrizio Passaseo, testimone oculare del fenomeno, ha ripreso con il proprio smartphone la cena. Nel filmato si vede una tromba d'aria che si eleva sopra il suolo E che sembra risucchiare tutto ciò che trova al proprio interno. Ma non è il solo. Su X è sono comparsi diverse foto e video che mostrano il fenomeno curioso.