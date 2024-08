Bayesian, l'ultima foto prima dell'affondamento: la posizione dello yacht

23 agosto 2024 a

a

a

Il sole che sta per incontrare il mare. È questa l’ultima suggestiva immagine scattata dallo super yatch Bayesian poche ore prima della tragedia. A immortalare quello scorcio da cartolina è stata Ayala Ronald, 36 anni, l'avvocata del team legale di Mike Lynch che, con il suo telefonino, ha immortalato inconsapevolmente quello che per molti è stato l'ultimo tramonto della loro vita.

Anche lei era stata invitata sul veliero del re del tech Mike Lynch. Ayala Ronald ce l'ha fatta ed è sopravvissuta inisieme al compagno 41enne Matteh Fletcher. La donna aveva condiviso quella foto sulle sue storie Instagram la sera prima che lo yatch Bayesian affondasse a poche centinaia di metri da Portciello (Palermo).

L'avvocata Ayala Ronadl faceva parte del team legale di Mike Lynch ed era anche socia senior dello studio Clifford Chance. La donna l'aveva aiutato a evitare una condanna in un storia legata durata ben 12 anni. Il gruppo di opsiti si trovava sul veliero proprio per festeggiare la vittoria dell'imprediotore tecnologico nel processo penale per frode sull’acquisizione della multinazionale di Autonomy da parte del colosso americano Hp. Nel superyatch di lusso di 56 metri c'erano 22 persone a bordo di cui 15 salvate e sette morti. In questo momenti i sub stanno infatti portando a riva anche l'ultima dispersa, la figlia di Lynch, Hannah.