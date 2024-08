Scala dei Turchi, turisti forzano la recinzione e si mettono sulla scogliera: cosa rischiano ora

23 agosto 2024 a

a

a

Forzano la recinzione della Scala dei turchi di Realmonte, nell’Agrigentino, e ora rischiano grosso: protagonista della vicenda un gruppo di turisti noncuranti delle regole. Si tratta di regole che impongono una certa attenzione per quell'area che fa parte del patrimonio Unesco. Un'area bella ma anche parecchio fragile per la natura argillosa e calcarea della roccia.

“Forzare una recinzione, come è successo nei giorni scorsi, è follia pura – ha detto Sabrina Lattuca, sindaca di Realmonte - basterebbe semplicemente rispettare le indicazioni date”. La violazione delle regole e l'invasione della Scala dei Turchi sono avvenute mercoledì scorso. E per far sfollare le decine di persone che si erano introdotte sulla scogliera senza autorizzazione è stato necessario l'intervento degli equipaggi della polizia locale. Quel giorno, tra l'altro, c’era un divieto totale di ingresso a causa di un'allerta maltempo.

Turista sparisce in mare e partono i soccorsi. Lo trovano e lui si giustifica così...

"Non è solo incivile aver travolto il personale che bloccava gli ingressi ma è illegale aver divelto, per l’ennesima volta, tratti di recinzione comunale che è già stata ripristinata - ha sottolineato la sindaca -. Se riusciremo a individuare chi è stato li denunceremo, ora basta". Da quando ha acquistato quell'area l'anno scorso, il Comune ha lanciato una serie di iniziative per preservarla. Tra queste, il contingentamento delle visite turistiche.