Scontrino, "cinque pizze e bevande 34 euro": prezzi choc, cosa c'è dietro

Cinque pizze, 5 bevande, stuzzicheria e coperto per un totale di soli 34 euro: uno scontrino con dei prezzi convenienti che non si vedono da un po'. E in effetti si tratta di un conto di ben 22 anni fa: a ripescarlo è stato un utente di TikTok che poi lo ha postato, non senza un po' di nostalgia, sulla piattaforma social. Lo scontrino era stato emesso da una pizzeria di Termoli, in provincia di Campobasso, il 14 agosto del 2002.

Il post è diventato virale in poco tempo, con oltre un milione di visualizzazioni. In molti non hanno potuto fare a meno di lanciarsi in alcuni paragoni col presente. Qualcuno per esempio ha scritto: "Oggi non basterebbero 60 euro". Qualcun altro invece: "Ora la pizza sfiora gli 8 euro". E ancora: "Prezzi da sud, al nord i prezzi erano alti già nel 2002". Non manca, poi, chi mette in dubbio la veridicità dello scontrino: "Impossibile anche nel 2002".

In ogni caso, oggi i prezzi nelle pizzerie e nei locali in generale sono molto diversi. Basti pensare che una margherita sotto i 7 euro è difficile da trovare anche nei posti meno sofisticati. Un discorso a parte, invece, va fatto per le cosiddette pizze gourmet che possono arrivare a sfiorare anche i 20 euro, soprattutto per il costo delle materie prime utilizzate nella preparazione. A pesare sui prezzi di oggi, comunque, è soprattutto l’inflazione.