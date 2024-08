Diesel al posto della benzina: il distributore che diventa un caso, decine di guasti

28 agosto 2024 a

Una storia strana. Diversi automobilisti avrebbero riscontrato grossi problemi al motore delle loro auto per un tragico scambio: nel serbatoio andava il diesel al posto della benzina. A quanto pare il problema riguarderebbe un distributore di Firenze che avrebbe erogato diesel al posto della benzina dalla "pistola" della super. E a radunare tutti i malcapitati è, come racconta La Nazione, l'avvocato Antonio Olmi.

È abbastanza improbabile pensare a una svista di decine di automobilisti: infatti il bocchettone per la benzina è ben diverso da quello del diesel. All'origine del fattaccio, secondo alcune ipotesi, potrebbe esserci nella fase di riempimento delle cisterne, oppure in un guasto all'interno del distributore. E ora sui social, ma anche su WhatsApp le segnalazioni fioccano: "Ho fatto benzina alle 16:30 di sabato e poi, per lavoro, sono arrivato fino a Rada in Chianti e ritorno. Nella mattinata di lunedì l’auto non partiva più e mi è toccato chiamare un carro attrezzi per portare il veicolo a un meccanico di ponte alla Vittoria, perché in zona non ne ho trovati altri aperti". Un'altra "vittima", invece, ha raccontato che il meccanico ha riscontrato un danno nel suo motorino pari a 80 euro. Intanto sul distributore nei pressi di viale Europa sarebbe comparsa la scritta: "Attenzione, non usare, annacquata".