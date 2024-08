Riva del Garda, il ragazzino restituisce il portafoglio perso: "Vieni al ristorante", finisce malissimo

31 agosto 2024 a

Certe volte compiere una buona azione non paga. O meglio: non paga come invece meriterebbe. Un giovane di 15 anni ha trovato un portafogli smarrito sotto una panchina. Dentro c'erano tantissimi soldi, oltre ai documenti e alle carte di credito. Il ragazzo però non ha avuto dubbi su cosa fosse giusto fare in quella determinata situazione: lo ha restituito subito alla legittima proprietaria, grazie al supporto delle forze dell'ordine. La donna e suo marito, dopo il bellissimo gesto, hanno voluto premiare - a loro modo - il giovane.

La donna è proprietaria di un ristorante di Riva del Garda. Il ragazzo, invece, è un turista di Padova in vacanza con la famiglia. Davide - così si chiama il giovane - ha ricevuto in premio 50 euro. Oltre a un invito a cena proprio nel locale della proprietaria del portafogli. Ma alla fine del pasto, è arrivata un'amara sorpresa. Alla famiglia padovana viene presentato il conto: circa 80 euro. Non si tratta di una cifra stratosferica, dato che la donna ha voluto concedergli in dono uno sconto del 10%. Ma dopo la restituzione del portafogli, Davide e i suoi familiari si aspettavano quanto meno di vedersi offrire la cena. In ogni caso, si sono comportati da gentleman: hanno saldato il conto e se ne sono andati.

"È vero, gli abbiamo fatto pagare il conto, anche se con uno sconto, ma è stato per errore - ha dichiarato il marito della ristoratrice all'Adige -. In questo periodo si lavora tantissimo ed eravamo veramente molto stanchi, non ci abbiamo nemmeno fatto caso davanti alla cassa. Quando si è stanchi si possono fare anche delle cavolate. Voglio ancora ringraziare Davide e la sua famiglia e - ha poi aggiunto - far loro sapere che saranno nostri ospiti, a pranzo e cena se vorranno, la prossima volta che torneranno a Riva".