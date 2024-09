Mattanza a Paderno Dugnano, uccisi moglie, marito e il figlio: sospetti sull'altro figlio 17enne

01 settembre 2024 a

Padre, madre e un figlio di 12 anni sono stati trovati morti accoltellati nella loro casa a Paderno Dugnano, nel Milanese. È stato il primogenito, di 17 anni, della coppia a chiamare il 112 nella notte. Si sospetta che possa essere lui l’autore della strage. Dal primo esame della scena del crimine si esclude la presenza di altre persone. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Monza e da quella per i minorenni di Milano.

Il 17enne è stato portato in caserma. Secondo quanto riporta MilanoToday la morte sarebbe arrivata in seguito a un’aggressione con un’arma bianca, probabilmente un coltello. Nell’abitazione della famiglia sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il ragazzo avrebbe raccontato agli inquirenti di aver ucciso il padre perché colpevole di aver tolto la vita alla madre e al fratellino. Ora su questa versione dei fatti gli inquirenti devono indagare. Al momento non è stata emessa alcuna misura sul ragazzo. Un dramma, quello di questa famiglia, che ha sconvolto una intera comunità. Tutto si sarebbe consumato in pochissimi istanti. E il racconto del minorenne andrà analizzato per trovare eventuali riscontri sulla scena del crimine. Ma al momento il sospettato resta il 17enne.