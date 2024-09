Matteo Hallissey offre passaggi gratis a Fiumicino: "Ti passo di sopra", finisce male

02 settembre 2024 a

Il segretario dei Radicali Italiani, Matteo Hallissey, insieme allo streamer Ivan Grieco si è presentato all'aeroporto per offrire passaggi gratuiti ai cittadini in segno di protesta alla “lobby delle auto bianche”. Una mossa che ha scatenato un vero e proprio caos allo scalo di Fiumicino con i tassisti imbufaliti. Hallissey infatti è stato attaccato pesantemente: insulti, con tentativi di aggressione e minacce.

Come racconta Repubblica uno di loro si è rivolto al segretario con: "Ora ti passo sopra con la macchina". Sei turisti cinesi truffati hanno pagato il doppio della tariffa; una coppia non vedente a cui è stata rifiutata la corsa a Fiumicino; la truffa dei taxi collettivi, con persone messe nello stesso taxi che, invece di pagare 50 euro in totale, ne pagano 50 a testa: questa è la realtà dei nostri taxi, questa è la lobby tanto amata dal Governo.

Le 1000 licenze del Comune di Roma sono una miseria che non apporterà alcun miglioramento. Noi andremo avanti con la nostra iniziativa 'FreeTaxi' finché il settore non sarà totalmente liberalizzato. Non si può lasciare il nostro Paese in mano a una piccola corporazione che nessuno vuole toccare", spiega nel video Hallissey.

"Chiediamo ancora una volta alla politica di intervenire: serve maggiore concorrenza, è indispensabile aprire il mercato a nuovi operatori. Chiediamo anche maggiori controlli perché non è possibile che i tassisti dichiarino poche migliaia di euro a fronte di ingenti guadagni", ha invece aggiunto Grieco.