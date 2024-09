Ashley Paul Griffith, il peggiore pedofilo del mondo? 307 reati, tutti filmati: immagini terrificanti

03 settembre 2024 a

Sono 307 i reati contro minori di cui si è macchiato Ashley Paul Griffith, un ex educatore dell'infanzia australiano. Il 46enne ha ammesso di aver commesso abusi su minorenni, ma non solo: il mostro li avrebbe perfino filmati e fotografati. La polizia federale australiana ritiene infatti che l'uomo abbia registrato tutti i dettagli sui suoi telefoni. Lo avrebbe fatto nella prima esperienza di Brisbane tra il 2007 e il 2013 e poi a Sydney tra il 2014 e il 2017 e di nuovo a Brisbane nel quadriennio 2018-2022.

La terribile storia inizia a Brisbane, in Australia, e finisce a Sydney, ma sfortunatamente l'uomo è passato anche in Italia, in Toscana. Le indagini nei confronti dell'uomo sono iniziate nel 2014 ed è per questo motivo che è considerato "uno dei peggiori pedofili nella storia d'Australia". L'uomo come dicevamo ha lavorato anche in una scuola a Pisa, stando a quanto riporta l'agenzia Reuters. In particolare, Griffith ha vissuto in Toscana tra il 2013 e il 2014, ma non è ancora chiaro in quale scuola possa aver lavorato. 60 le famiglie coinvolte nella tragica vicenda.

Le accuse a carico di Griffith includono 190 episodi di comportamento illecito e indecente verso bambini con età inferiore ai dodici anni, 28 capi di imputazione per stupro e 67 capi di imputazione per produzione di materiale di sfruttamento minorile. La svolta arriva nel 2022. Dieci anni fa nel dark web vennero trovati video e foto di abusi sessuali, ma non si riuscì a dare un nome al pedofilo. L'indagine venne avviata dalla polizia del Queensland e portata avanti con la Task Force Agos, una squadra speciale che si occupa di casi simili. A inchiodare Griffith è stato un piccolo dettaglio: un particolare tipo di lenzuolo prodotto da una specifica azienda che riforniva i centri per l'infanzia del Queensland.