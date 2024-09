Gallipoli, la 13enne travolta da un'auto, cade e si rialza: il video virale

09 settembre 2024 a

Una 13enne ha rischiato la vita a Gallipoli, venendo investita da un'auto nei pressi delle strisce pedonali e uscendo miracolosamente illesa dall'incidente. E' successo tutto sabato sera: la ragazzina si trovava sul lungomare Galileo Galilei, Accanto a lei c'è un'altra giovane, che si ferma davanti a un'auto parcheggiata. La 13enne invece cammina lenta, attraversando la carreggiata in diagonale, a un paio di metri dalle strisce. Sembra tenere in mano un telefonino.

E' in quel momento che arriva una vettura, una Seat guidata da un 43enne del posto, che la centra in pieno cogliendola di spalle. La vittima travolta vola sull'asfalto per qualche metro.

La scena, terrificante, è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza circostanti. Tra lo sconcerto generale dei molti passanti e turisti presenti nella località balneare salentina, che proprio a settembre vive uno dei momenti clou della stagione estiva, l'adolescente si rialza, dolorante e sotto choc ma in condizioni fisiche sorprendentemente buone visto l'impatto.

L'automobilista, visibilmente spaventato, esce dall'auto per soccorrerla e allertare il 118. La 13enne è stata poi portata all'ospedale Sacro Cuore di Gesù per alcuni accertamenti, anche se le ferite riportate sia per l'impatto con l'auto sia per la caduta sull'asfalto non sono gravi.