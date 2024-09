Reggio Calabria, ha un malore sul volo per Roma: morta hostess di 56 anni

16 settembre 2024 a

Non c'è stato nulla da fare per Gabriella Cario, l'hostess 56enne morta poco prima di prendere il volo per Roma. Il primo malore era avvenuto nel primo pomeriggio di ieri all'imbarco, ma la donna aveva scelto di prendere comunque il volo Ita AZ1156 da Reggio Calabria a Roma perché voleva tornare a casa, ma a casa purtroppo non è riuscita a tornarci, morendo così nel giro di pochi minuti, Inutili i tentativi di rianimarla.

La donna, a seguito del primo malore aveva rifiutato di sottoporsi a controlli medici. Secondo quanto scrive LatinaOggi, poco prima del volo però le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Gabriella Cario non era nemmeno di turno, ma viaggiava come passeggera e stava rientrando da Reggio Calabria per tornare a casa dai suoi cari. Sotto choc i passeggeri e il personale presente che hanno assistito al drammatico episodio.

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia aeroportuale. L'incidente e lo svolgimento di procedure e rilievi delle forze dell'ordine, hanno causato ritardi del traffico aereo nello scalo reggino. Il volo è stato ritardato alla serata di ieri mentre tutti i viaggiatori sono stati fatti scendere per consentire l'avvio dei protocolli di soccorso con l'intervento del personale sanitario del 118.