Viareggio, il bagnino che conosceva Cinzia Dal Pino: "Preoccupata per alcune situazioni"

C'è chi proprio non riesce a farsene una ragione del folle gesto di Cinzia Dal Pino, la donna che con la sua auto ha ucciso l'uomo che l'aveva derubata della sua borsetta. Francesco Benedusi a Zona Bianca, su rete 4, ha spiegato di conoscere bene la donna e la sua famiglia e non riesce a capacitarsi di quanto accaduto.

"Sono rimasto sconcertato da questa notizia, non mi sarei mai aspettato tutto questo, conoscendo la famiglia, la figlia, il marito, sono persone genuine", ha raccontato l'uomo che di professione fa il bagnino. "Addirittura ogni fine stagione chiamava i dipendenti a casa e faceva sempre un rinfresco. Ecco perché sono rimasto scioccato". E ancora: "Lei aveva molto timore delle situazioni che c'erano al mare".

Ma non solo. Cinzia Dal Pino "addirittura a volte poteva capitare che si trovavano degli abusivi sul mare, automaticamente magari io intervenivo con altri bagnini per mandarli via e ricordo che la signora Cinzia veniva e a volte mi diceva di lasciar perdere, 'altrimenti fanno cose peggiori, tanto poi andranno via da soli'. Poi dopo io con gli altri bagnini facevo in modo di allontanarli". Il bagnino ha parlato di una donna prudente e razionale: "Cinzia si preoccupava quando facevo tardi a sistemare lo stabilimento balneare, mi aspettava perché voleva che l'accompagnassi all'auto che magari parcheggiava nelle vie dietro lo stabilimento a Viareggio".