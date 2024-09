Meteo, il ciclone Boris ci colpisce: maltempo, dove sta per picchiare duro in Italia

17 settembre 2024 a

a

a

Il calo di temperature inizia già a farsi sentire, ma gli esperti segnalano un ulteriore cambio repentino del meteo. La colpa? Il ciclone Boris. In particolare, nelle prossime 24 ore si aprirà una nuova fase di maltempo che coinvolgerà gran parte della settimana con strascichi fino al fine settimana.

L'Emilia Romagna potrebbe vedere cumulate totali entro venerdì fino a 250/300mm di precipitazione. A rischio anche le Marche, l'Abruzzo e l'estremo Sud. Qualche pioggia anche sul resto del nord ma meno diffusa e più probabile al Nordovest. Temperature in calo, venti moderati o forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o localmente agitati. Mercoledì insiste una moderata instabilità al Centro Sud e sull'Emilia Romagna con piogge e temporali, localmente intensi e persistenti sull'Emilia orientale e la Romagna oltre che sulle Marche. Come rporta 3b meteo qualche pioggia si verificherà anche tra Liguria e basso Piemonte, sul resto del Nord nubi irregolari con fenomeni non incisivi.

"L'estate non è finita". Addio all'anticiclone africano? Quando torna il caldo

Temperature stabili o in lieve aumento al Sud. Mari molto mossi. Giovedì il tempo sarà ancora instabile al Centro Sud e sull'Emilia Romagna con fenomeni più insistenti tra Emilia Romagna e Marche. Mari ancora mossi. Venerdì vedremo rovesci e temporali all'estremo Sud e in Sicilia, ma le temperature saranno in lieve rialzo. Nel weekend si assisterà a una pressione in temporaneo aumento sull'Italia con nuvolosità sparsa generalmente poco attiva, possibile comunque qualche piovasco nelle ore centrali soprattutto lungo le Alpi, l'Appennino e al Sud. Temperature in generale aumento.