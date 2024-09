Lodi, l'uomo-talpa nascosto nel tombino per spiare sotto le gonne: come lo beccano

26 settembre 2024 a

Nella provincia di Lodi un uomo si è inventato uno stratagemma per spiare sotto la gonna delle ragazze, senza che nessuno si accorga della sua presenza. Lo chiamano l'uomo talpa, perché il suo nascondiglio è il tombino. Di questo strano personaggio si è cominciato a parlare dopo un video girato nelle vie di Casalpusterlengo. All'apparenza, nel filmato non c'è nulla di sospetto. Si tratta in fondo di un tombino qualunque. Ma se si presta più attenzione si può notare una figura inquietante.

Dopo che i video sono diventati virali sui social, è partita una vera e propria caccia all'uomo. Il filmato, condiviso su TikTok, allude alla presenza di una persona appostata sotto la grata, intenta a spiare chiunque vi passi sopra. Le parole, scarne ma agghiaccianti, parlano di un uomo nascosto lì per osservare la lingerie delle ragazze. Il video è diventato subito virale, lasciando dietro di sé una scia di inquietudine e incredulità.

Dopo il clamore mediatico, gli investigatori si sono subito mobilitati per acciuffare il molestatore. Pare che, durante un'ispezione, le forze dell'ordine abbiano trovato un accesso nascosto sotto la grata. È qui che l’uomo talpa si sarebbe appostato, in silenzio, attendendo le sue inconsapevoli vittime, come un predatore nel suo nascondiglio. L’idea di qualcuno che trascorre ore, forse giorni, sotto il suolo, al di là delle grate, nascosto da occhi indiscreti, è inquietante. Ma al momento l'identità di questo personaggio è ancora avvolta dal mistero.