Maria Campai trovata morta a 42 anni: arrestato un 17enne, l'omicidio dopo un incontro intimo

Il cadavere di una 42enne, scomparsa da giovedì scorso, è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi in una villetta di Viadana, in provincia di Mantova. Il corpo è stato trovato dai carabinieri nel giardino di una villetta nel centro del paese. A denunciare la scomparsa della donna, Maria Campai, di origine romena, era stata venerdì scorso la sorella convivente, riferendo che la scomparsa, nella serata precedente, si era recata a Viadana per un incontro. Immediatamente era stato attivato il piano provinciale per le ricerche, coordinato dal comando Compagnia Carabinieri di Viadana.

In atto i rilievi e le investigazioni del caso, con l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova. E in serata è arrivata la svolta nelle indagini. Infatti è stato fermato dai carabinieri un ragazzo di 17 anni che vive in paese. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il ragazzo avrebbe conosciuto la vittima on line convincendola a incontrarlo e facendosi raggiungere nella sua abitazione, in centro a Viadana. I due avrebbero avuto un incontro intimo e poi lui, per ragioni che non sono state ancora accertate, l'avrebbe uccisa. Un vero e proprio giallo su cui gli inquirenti cercheranno di far luce per capire cosa ha innescato la furia omicida del sospettato.