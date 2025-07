Kyrgios, lo sfregio a Nadal: "Disgusto, malattie legate al tennis"

E il mirino ora è stato puntato su un’altra leggenda del tennis, Rafa Nadal . Con lo spagnolo il feeling, praticamente, non c’è mai stato. Ma, al di là di cinguettii e pettegolezzi, il confronto sul campo (com’era ovvio) lo ha sempre stravinto Rafa. Ora Kyrgios, che sta provando a rientrare per l’ennesima volta, con l’obiettivo di prendere parte allo US Open , si è reso protagonista del podcast Nothing Majors, dove ha spiegato il perché non abbia mai sopportato Nadal e non ha usato mezzi termini: “ Lo odiavo , lo disprezzavo ogni volta che lo vedevo. Era una persona che mi motivava sempre. Quando giocavo contro di lui davo tutto me stesso e cercavo di giocare il mio miglior tennis".

Di natura completamente opposta, invece, il suo pensiero su Federer e Murray: “Federer è stato il più forte contro cui abbia mai giocato. Contro di lui così, come contro Djokovic, non ho mai provato i sentimenti di odio che avevo per Nadal. Murray pure è stato fortissimo e tra loro quattro era il miglior giocatore di doppio". I riferimenti a Federer, Djokovic e Murray non sono un inedito, spesso Kyrgios in carriera li ha esaltati, proprio per rimarcare la differenza con Nadal e per cercare, in qualche modo, di sminuirlo. Sul centrale del Roland Garros, oggi, però c’è l’impronta di Nadal, che lì ci ha vinto 14 volte ed è solo una parte di tutto ciò che ha vinto. L’impronta di Kyrgios non credo la vedremo mai da nessuna parte.