Raffaella Carrà arruolata dai comunisti

«Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po’ più in là». Il partito comunista cileno le prova tutte in vista delle elezioni politiche, che si terranno il prossimo 16 novembre. Per la prima volta a concorrere allo scranno di Santiago del Cile ci sarà anche una candidata presidenziale che rappresenta tutta la sinistra cilena unita: Jeannette Jara. I sostenitori marxisti tra bandiere cubane e reminiscenze del passato fanno spuntare un cartello con il volto di Raffaella Carrà e la scritta «siempre voto comunista». È proprio il caso di dirlo: carramba che sorpresa.