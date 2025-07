Ponte di Messina, perfino Ursula dice sì ai fondi

Un nuovo passo avanti per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Ieri fonti dell’Unione Europea hanno confermato che l’opera può accedere al fondo competitività. «Essendo un progetto interamente situato in Italia» ha spiegato una funzionaria della Commissione Europea, «non può essere finanziato attraverso il programma “Connecting Europe Facility”, che nel prossimo bilancio Ue sarà riservato ai progetti transfrontalieri». Al contrario, «rientra nelle reti “Ten-T”, nella parte nazionale» e per questo potrà essere sostenuto attraverso altri strumenti, come «i fondi nazionali» previsti dai piani di partenariato tra l’Italia e Bruxelles «o il Fondo europeo per la competitività».

Una uscita che vede esultare la Lega, che in una nota ava all’attacco dell’opposizione di centrosinistra. «Perfino l'Europa di Ursula von der Leyen sbugiarda la sinistra italiana e approva il Ponte sullo Stretto, ipotizzando l’utilizzo del fondo competitività. È una risposta fragorosa alle polemiche e alle isterie di una opposizione livorosa e senza argomenti che tifa contro l’Italia. E che conferma la serietà del lavoro di Matteo Salvini».

Lo stesso Salvini, nella giornata di ieri, ha inaugurato il ponte arco San Giuliano, lungo la “Statale degli scrittori” che collega Caltanissetta ad Agrigento. E il ministro delle Infrastrutture è tornato a parlare del Ponte: «Il Ponte sullo Stretto costringerà tutti a essere più veloci. Perché l’autostrada del Sole l’hanno fatta in otto anni, e sono 700 km.

Per fare questi 34 km di strada statale di Caltanissetta ce ne sono voluti 25». L’obiettivo è sempre quello di avviare i cantieri nei prossimi mesi, con buona pace degli ambientalisti che anche ieri - guidati da alcuni attivisti di Legambiente - hanno manifestato sulla spiaggia libera di Capo Peloro per ribadire il loro no al Ponte sullo Stretto.

Due giorni fa è stato firmato l’accordo di Programma per gli interventi propedeutici e funzionali tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Siciliana e la Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana, Anas e Società Stretto di Messina. Soddisfatto anche il governatore della Sicilia Renato Schifani, anch’egli presente alla inaugurazione della “Strada degli scrittori”: «Ciascuno sta facendo la sua parte. Stiamo vivendo un momento in cui si punta alla realizzazione del Ponte che è un’opera strategica. Quanti sono contrari al ponte dicono che sarà una cattedrale nel deserto, perfettamente inutile perché disperso nella incapacità infrastrutturale della Sicilia. Ma non sarà così, perché in Sicilia c’è un risveglio delle infrastrutture, dell'attenzione delle istituzioni per questo settore».

Per quanto riguarda le opere accessorie, soddisfatto anche Filippo Mancuso, commissario della Lega Calabria: «L’ufficialità da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda i tempi e i ruoli per la realizzazione delle opere accessorie connesse alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è un passaggio atteso e fondamentale per garantire che il progetto del Ponte sia perfettamente integrato nel tessuto territoriale».