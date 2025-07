De Martino con la nuova fiamma incrocia Belen: al ristorante finisce male

Stefano De Martino volta pagina. Il conduttore di Affari Tuoi sembra "pazzo d'amore" per la giovane modella 22enne Caroline Tronelli. I due sono stati paparazzati in Sardegna e le immagini spazzano via ogni dubbio. A poter rovinare i piani ci pensa però Belen Rodriguez. Anche l'ex moglie si trova infatti sull'isola. E stando a quanto riportato da Oggi, i tre sono finiti a cenare nello stesso locale.

È accaduto a Porto Cervo, in uno dei ristoranti più esclusivi della Costa Smeralda. Qui De Martino e Rodriguez si sono ritrovati faccia a faccia. Il conduttore di Rai 1, appena ha visto entrare l’ex moglie, si è alzato dal tavolo e l'ha raggiunta salutandola con un caloroso abbraccio e qualche parola scambiata con un sorriso. In compagnia del conduttore, però, non c’era solo la sua nuova fiamma, ma anche i genitori della modella 22enne.