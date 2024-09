Perugia choc, morta Gaia Pagliuca: malore dal dentista, 3 giorni di agonia

30 settembre 2024 a

È una morte assurda quella toccata a Gaia Pagliuca, 24enne di Santa Maria degli Angeli deceduta a seguito di un malore mentre si trovava dal dentista. La ragazze è morta nel pomeriggio di domenica dopo tre giorni di agonia nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La ragazza aveva accusato un malore giovedì 26 settembre proprio mentre si trovava nello studio dentistico a Petrignano nel corso di un trattamento odontoiatrico. Le condizioni della ragazza sono apparse subito disperate tanto che la 24enne aveva avuto un arresto cardiaco e che il personale del 118 giunto con l'elisoccorso aveva lungamente provato a rianimarla senza però riuscire nell'intento di salvarla. In una nota ufficiale il Comune di Assissi "esprime tutto il proprio immenso cordoglio per la morte di Gaia Pagliuca che a soli 24 anni ci ha lasciati, colta da malore mentre era dal dentista".

La sindaca Stefania Proietti "a proprio nome e per conto di tutta l’amministrazione comunale esprime il proprio sgomento e soprattutto la propria vicinanza e affetto ai familiari: In questo momento tragico per tutta la comunità – afferma – non possiamo che stringerci attorno ai familiari della giovane, interpretando il dolore dell’intera città di Assisi e in particolare di Santa Maria degli Angeli dove Gaia viveva con la famiglia. Sconvolti dal dolore possiamo, mentre insieme a loro piangiamo la perdita di Gaia, solo dire che non lasceremo soli i familiari e gli amici". Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. In particolare, se il malore sia stato fulminante e non legato alla visita oppure se possano esserci stati degli imprevisti durante il trattamento. Fra le ipotesi c'è anche quella dell'anestesia.