Napoli, ucciso a colpi di pistola in centro: era già scampato a un'agguato

30 settembre 2024

Paura e sangue a Napoli. Un uomo è stato ucciso in centro città, in via Vico VII Duchessa, tra la zona della Duchessa e piazza Garibaldi, vicino alla stazione. Al momento, le forze dell'ordine non escludono che la vittima Luigi Procopio, 44 anni, sia morto in seguito a una lite. O, come riferisce la stampa locale, dopo un regolamento di conti. L'uomo è stato assassinato con alcuni colpi di pistola. L’episodio si è verificato intorno alle 17, in un momento in cui la zona era affollata di residenti e passanti.

La vittima, Luigi Procopio, aveva precedenti penali. Ed era già scampato a un agguato un paio di anni fa. In quell'occasione gli spararono contro la sua auto mentre stava percorrendo via Foria, sempre a Napoli.

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno circondato l’area per raccogliere prove e testimonianze. Gli investigatori della Squadra Mobile, diretti dal dirigente Giovanni Leuci, si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali testimoni che possano fornire informazioni utili per le indagini. Le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, spiega la stampa locale, indicano che l’omicidio del 44enne potrebbe rientrare nel contesto di un regolamenti di conti.