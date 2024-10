Salerno, lite tra venditori al mercato del pesce: apre il fuoco, due morti

01 ottobre 2024 a

Una sparatoria al mercato del pesce a Salerno ha provocato la morte di due persone: è successo all'alba di oggi, martedì 1 ottobre, poco dopo le 5, mentre il mercato era in piena attività. Stando alle prime informazioni, pare che i colpi di pistola siano partiti dal titolare di un'attività commerciale all'interno del mercato ittico, che ha sparato a due persone: uno dei due è morto sul colpo, mentre l'altro è deceduto in ospedale, dove era arrivato in gravissime condizioni.

L'uomo che ha sparato si è subito costituito alle forze dell'ordine, consegnando l'arma utilizzata alla stazione dei carabinieri di Mercatello. Intanto, sono in corso le indagini congiunte di polizia e militari dell'Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, per chiarire la dinamica dei fatti. Le vittime della sparatoria hanno 58 e 48 anni, mentre l'uomo che ha sparato ne ha 72. Ancora da chiarire il motivo all'origine dei due omicidi, forse una lite, un diverbio sulla vendita del pesce che avrebbe coinvolto diversi venditori. Tra i protagonisti dello scontro, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, ci sarebbero state già delle ostilità in passato.

Quando i soccorsi e le forze dell'ordine sono giunti sul posto, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne, un venditore napoletano. L'altra persona, circa 47 anni, di Salerno, pur essendo stata trasferita subito al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi, non è riuscita a sopravvivere per via delle profonde ferite ricevute in più punti del corpo.