Inchiesta Inter-Milan, sparata del Pd: "Il governo riferisca in aula"

L'affare si ingrossa. Si parla dell'inchiesta che ha decapitato il tifo organizzato di Inter e Milan, quei 18 arresti nel mondo ultras che sono andati a colpire, indistintamente, le due curve del tifo meneghino. Emergono legami con la 'ndrangheta, minacce alle società, contatti illeciti con giocatori e dirigenti, pressioni per avere un maggior numero biglietti di cui disporre e da rivendere. Insomma, poco a che fare col tifo e molto a che spartire con la criminalità organizzata.

Nelle ultime ore emergono ulteriori dettagli inquietanti. Si parte, per esempio, da quanto diceva Marco Ferdico, capo ultrà dell'Inter, in un'intercettazione: parlando con Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, affermava di aver "saputo da Javier Zanetti", ex capitano e attuale vicepresidente, "che ci sono dei funzionari di polizia che stanno montiorando la curva anche per l'accaduto... al povero Vittorio", il riferimento è all'omicidio di Vittorio Boiocchi, che risale all'autunno 2022. Sempre Ferdico, sempre in un'intercettazione, diceva di aver incontrato Nicolò Barella e Juan Cuadrado per il caso-biglietti in vista della finale di Champions League.

Ed è in questo contesto che, incredibile ma vero, piomba il Pd. Già, perché i dem cercano di usare questa vicenda per attaccare, tanto per cambiare, il governo. Ad aprire le danze è Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd, il quale tuona: "È esploso nuovamente ieri e oggi occupa tutte le prime pagine dei quotidiani politici e sportivi: mi riferisco alle infiltrazioni mafiose che stanno riemergendo rispetto al mondo ultras. Chiediamo una informativa ai ministri Piantedosi e Abodi insieme. Il tema non è solo sportivo, ma di sicurezza. In Senato siedono un presidente e un amministratore delegato di società di serie A. Si parta da loro per affrontare seriamente il tema in parlamento", chiede il deputato prendendo parola direttamente in aula. E ancora: "Chiediamo che il governo venga in Aula a riferire di questi fatti", conclude. Berruto nel suo tentivo di buttarla in caciara. Tipico stile-Pd.