Bayesian, la foto cambia il caso: "Scattata 15 minuti prima del disastro". Ma Pierini: non è di quella notte

Il naufragio de Bayesian ha ancora punti oscuri. Il mega-yacht naufragato a largo di Porticello si sarebbe inabissato, secondo le tesi degli investigatori, per una negligenza a bordo che avrebbe innescato una serie di fatalità da provocare appunto l'affondamento. L'elemento principale dell'inchiesta riguarda il portellone aperto da cui poi sarebbe entrata l'acqua nel corso della tempesta di quella notte. Ma attenzione, un documentario che andrà in onda in Gran Bretagna smonta questa tesi. Il documentario basa la propria tesi su alcune foto scattate 15 minuti prima dell’affondamento.

Una foto pubblicata da Daily Mail e scattata dai passeggeri del "Sir Robert Baden Powell", l'imbarcazione vicino al Bayesian nella baia di Porticello. Ma Perini, il costruttore del Bayesian replica immediatamente alla tesi lanciata in Gran Bretagna smontando completamente la veridicità della foto e collocandola non nella notte della tragedia ma in un altro arco temporale.

Ecco le parole inviate al Corriere da Pierini che contestano due foto, la prima rimossa dal Corriere e la seconda che è tratta dall'anticipazione dal Daily Mail del servizio di Itv e che potete vedere qui sotto all'articolo:"Nella prima appare il Bayesian vista laterale in un momento che sembra tutt’altro rispetto a una tempesta in corso - si legge in un comunicato -; aggiungiamo che le teste delle persone, in particolare la terza, copre la zona in cui è il portellone, che potrebbe essere aperto o chiuso, ma certamente non visibile dalla foto. La foto può essere stata scattata in qualsiasi momento visto che nel momento della tragedia non risultano essere uscite persone su piccole imbarcazioni. Nella seconda in cui appaiono due barche piegate con didascalia 'il Bayesian nella tempesta', la foto non è del Bayesian durante la tempesta del 18 agosto in Sicilia. Ha di fianco un motoryacht che non è mai stato segnalato nei pressi del Bayesian il 18 agosto. Sembra piuttosto essere uno screen del video del tornado del 12 agosto 2019 in Westhaven".