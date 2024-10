Pro-Palestina a Roma, insulti a Meloni: "Chi hanno fermato a Rieti"

05 ottobre 2024 a

L'estrema sinistra e i pro-Palestina in piazza a Roma per una manifestazione in ricordo della strage del 7 ottobre 2023: una celebrazione della "resistenza" di Hamas contro "l'oppressore" Israele, proprio per questo vietata dal Viminale. Nonostante l'illegalità già dichiarata dal Ministero degli Interni, sono attesi migliaia di partecipanti legati ai centri sociali e alle associazioni più battagliere dell'ultra-sinistra. E sui social il tam tam ha già dichiarato l'obiettivo: mettere a ferro e fuoco la Capitale, "come a Genova nel 2001", e puntare dritti alla ambasciata di Israele. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha detto di avere fiducia piena nella capacità delle forze dell'ordine di arginare i probabili slanci violenti dei partecipanti e scongiurare così uno scenario da guerriglia urbana.

Ore 15.28 - Attivisti pro Palestina, delegazione Milano fermata a Rieti

"La delegazione proveniente da Milano è stata ferma a Rieti e 7 compagni sono stati raggiunti dal foglio di via. Chiediamo la loro immediata liberazione". Lo hanno detto gli organizzatori del corteo pro Palestina radunatisi in piazza Ostiense a Roma.

Ore 15.12 - "Siamo 7mila in piazza"

"Siamo 7mila in piazza oggi pomeriggio per dire stop al genocidio". Lo hanno detto gli organizzatori del corteo pro Palestina, radunato in piazza Ostiense questo pomeriggio a Roma.

Ore 15.01 - "Il divieto è per garantire guerra, non la pace"

"Nonostante il divieto siamo scesi in piazza perché abbiamo una responsabilità storica. Chiediamo la fine dei bombardamenti. L'Italia deve prendere una linea chiara. C'è stata una mistificazione su questo corteo. Ci hanno detto che era una celebrazione di Hamas ma noi siamo qui per commemorare i nostri morti, i morti palestinesi. Gli unici che fanno celebrazioni qua in Italia sono gli amici di Israele e l'industria bellica italiana". Così dal megafono, uno dei rappresentati, dell'Unione democratica arabo palestinese, in piazza a Roma alla manifestazione nazionale. "Il divieto è arrivato non per garantire la pace ma per garantire la guerra. Potevamo essere molti di più se questo non fosse uno Stato di polizia, uno Stato fascista", afferma un'attivista dei giovani palestinesi. Dalla piazza partito il coro contro le forze dell'ordine "vergogna". Alla manifestazione, oltre i palestinesi dai manifestanti di 'Osa', di 'Potere al Popolo' e di 'Usb' che hanno raggiunto piazzale Ostiense. In piazza anche le bandiere della rete della conoscenza e dei comunisti.

Ore 14.48 - "Oggi festeggia solo l'industria bellica italiana"

"Crediamo di trovarci davanti a una responsabilità storica con oltre 40mila palestinesi uccisi sotto le bombe israeliane. Crediamo sia importante essere qui per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza. La fine delle operazioni militari sulla Cisgiordania, la fine delle operazioni sul Libano. Per chiedere una chiara e netta presa di posizione da parte dell'Italia e da parte del governo Italiano". Così Khaled El Qaisi, ricercatore italo-palestinese, prendendo la parola durante la manifestazione pro Palestina in piazza Ostiense a Roma."C'è stata un'operazione di mistificazione relativa a questo corteo - ha proseguito-. Si parla di una celebrazione. Noi siamo qui per commemorare i nostri morti, per chiedere la fine dei bombardamenti e, per quanto ci riguarda, gli unici che oggi stanno celebrando qui in Italia sono gli amici di Israele che continua con i suoi crimini, e anche l'Italia e l'industria bellica italiana che da ottobre scorso, per più di un anno, nonostante tutto quello che ci hanno detto sulla cessazione di invio di armi e di Israele, ha continuato a spendere in armamenti ad Israele. Ha continuato, continua tuttora quindi per quanto ci riguarda è l'industria bellica italiana a festeggiare".

Ore 14.31 - Continua l'afflusso di manifestanti

Sono circa 1500 al momento i manifestanti che hanno raggiunto piazzale Ostiense per la manifestazione pro Palestina a Roma vietata dalla Questura. Continua l'afflusso nella piazza presidiata in modo massiccio dalle forze dell'ordine.

Ore 14.12 - Insulti contro Giorgia Meloni

Slogan contro il premier italiano e il presidente israeliano in piazza a Roma. "Meloni assassina" e "Netanyahu assassino", questo quanto scandiscono i manifestanti. "La Palestina rappresenta gli esclusi nel mondo - dice al megafono un attivista -. Il 7 ottobre è iniziata la rivoluzione. Fuori gli occupanti". Il 7 ottobre, il giorno dell'eccidio firmato Hamas, celebrato dagli estremisti come il giorno in cui sarebbe iniziata la rivoluzione.

Ore 13.57 - I pro-Pal: no al massacro di Israele

Nonostante la pioggia, sono già circa duecento i manifestanti pro Palestina che in questi minuti si stanno radunando in piazza Ostiense a Roma per dar vita al presidio di solidarietà al popolo palestinese. Sono attesi attivisti da tutta Italia e l'intera piazza è cinturata dai mezzi blindati di poliziotti e carabinieri. Sono 1.500 gli uomini messi in campo dalla Questura. Tante le bandiere palestinesi presenti. "Abbiamo deciso di esserci per ribadire ancora una volta il nostro no a questo massacro a senso unico da parte di Israele", dice un attivista. Intanto i primi slogan "Palestina libera" si levano dalla piazza.

Ore 13.35 - Controllati in 1.600, 19 persone in Questura

Quasi 1.600 persone controllate e finora e 19 quelle condotte in Questura per identificazioni e possibili foglio di via. Questi i primi provvedimenti delle forze dell'ordine in merito alla manifestazione in favore della Palestina, a Roma. L'area di piazzale Ostiense, dove è previsto nel pomeriggio l'avvio del presidio, è pian piano blindata da polizia, carabinieri e militari della guardia di finanza. La stazione ferroviaria e quella della metropolitana sono chiuse, a causa anche dello sciopero dei trasporti. In tutte le vie d'accesso alle persone viene suggerito di andare altrove e girare a largo. I primi manifestanti sono già in piazza, comunque.

Ore 13.20 - Antoniozzi (Fdi), "si manifesti rispettando la Costituzione"

"Rivolgo un appello a chi manifesterà oggi pomeriggio per la Palestina di rispettare il diritto di espressione che la nostra Costituzione riserva". Lo afferma il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. "E' legittimo in democrazia criticare qualsiasi governo quindi anche quello israeliano - dice Antoniozzi - purché non si scada nell'antisemitismo e nella violenza. Chi manifesta sappia isolare i violenti e sappia esercitare il suo diritto al dissenso che non contempla la denigrazione, le offese al popolo ebraico. Se si contesta l'amministrazione Biden non si contestano tutti gli americani e questo vale per chiunque - conclude - per cui il mio invito è che siano manifestazioni di democrazia e non violenza: ricordiamoci che solo così si può dare un contributo politico".

Ore 13.15 - "Ci impediscono di arrivare a Roma, blocchi ovunque"

"Fate attenzione se state prendendo il treno", e la foto di un gruppo di agenti alla Stazione Tiburtina. Stesso scatto e stesso avvertimento in altre stazioni e agli snodi principali del centro di Roma. Sul web corre la protesta di chi vorrebbe arrivare al punto di partenza della manifestazione pro-Pal a Roma, vietata dalla questura ma non riesce per i controlli serrati. "La questura di Roma impedisce ai bus di raggiungere la manifestazione", spiega un account postando il messaggio di un gruppo di manifestanti che sostengono di non riuscire a partire per un veto della questura.