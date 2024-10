Funerali di Lucia Salcone, choc nella cattedrale di San Severo: ecco chi si presenta

05 ottobre 2024 a

Una "sorpresa" al funerale di Lucia Salcone: era infatti presente Ciro Caliendo, oggi sabato 5 ottobre, nella cattedrale di San Severo per dare l'ultimo saluto a sua moglie, tragicamente scomparsa a 47 anni in un incidente d'auto lo scorso 27 settembre. Tuttavia, la sua morte è avvolta da dubbi, tanto che è stata aperta un'inchiesta: gli investigatori sospettano che possa trattarsi di una messinscena e Caliendo è attualmente indagato per omicidio volontario. Dunque, la sua presenza al funerale ha sorpreso molti dei presenti, alcuni dei quali apparivano contrariati, sbigottiti.

Tra i presenti al funerale, molte delle amiche di Lucia hanno portato con sé palloncini bianchi. Gabriella, una di loro, ricorda con affetto: "Ho un bellissimo ricordo di Lucia. Ho avuto solo 20 giorni per conoscerla. Avevamo instaurato un rapporto meraviglioso frequentando la scuola serale di ragioneria". La descrive come "una ragazza solare, splendente, molto riservata. Ci teneva molto allo studio e voleva diplomarsi. Me la ricordo come una ragazza altruista, generosa e sempre con il sorriso sulle labbra", chiosava.

La tragedia è avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 settembre, sulla strada provinciale 13 che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia. Lucia viaggiava a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito, quando, per ragioni ancora da chiarire, l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Il veicolo ha preso fuoco, e Lucia, rimasta intrappolata tra le lamiere, è morta carbonizzata.

Caliendo, invece, è riuscito a salvarsi e ha raccontato di aver tentato disperatamente di soccorrere la moglie, riportando ustioni alle mani e alle braccia. L'avviso di garanzia per omicidio volontario è stato emesso come atto formale per consentire a Caliendo di nominare un consulente di parte durante l'autopsia, un passaggio investigativo fondamentale per chiarire la dinamica dell'incidente. Al momento, emergono alcune incongruenze che la Procura intende approfondire per fare piena luce sulla vicenda.